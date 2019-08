"Estamos todos preocupados com os grandes incêndios que ocorrem na Amazónia. Vamos orar para que, com o esforço de todos, eles sejam controlados o mais rapidamente possível. Esse pulmão florestal é vital para o nosso planeta", disse Francisco, da janela do palácio apostólico da cidade do Vaticano, depois da oração do Angelus.

O Brasil começou hoje a distribuir 44 mil soldados na vasta região amazónica para combater os incêndios florestais que ocorrem nesta região nas últimas semanas, e que puseram em xeque o Governo de Jair Bolsonaro, criticado internacionalmente por não ter reagido a tempo.

Esses incêndios também estão entre os temas centrais da cimeira do G7, que está a decorrer em Biarritz (França). No sábado, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pôs em causa a ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, caso o Brasil não combata esses incêndios.