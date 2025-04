"A situação do Papa permanece estável. As análises ao sangue mostram valores dentro da norma", adianta o Vaticano. Francisco fez também uma radiografia torácica que "indica uma melhoria no quadro infeccioso pulmonar".

"Todos os tratamentos continuam: registam-se melhorias do ponto de vista motor, respiratório e do uso da voz", é também explicado.

A Santa Sé diz ainda que "a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais é concentrada principalmente durante as horas noturnas e quando necessário".

O Papa, que "está de bom humor", não tem recebido visitas além dos profissionais da saúde e dos colaboradores mais próximos. Além disso, "senta-se à escrivaninha" e "concelebra a missa todas as manhãs na capela do segundo andar da Casa de Santa Marta".

Amanhã, para a Audiência Geral, será divulgado o texto, como nas últimas quartas-feiras. Quanto às modalidades do Angelus, esperam-se novidades no próximo briefing, a 4 de abril. Também ainda não existem informações sobre a participação do Papa nos ritos da Semana Santa.