“O Papa levantou-se, tomou o pequeno-almoço e leu os jornais. Continua o seu tratamento e fisioterapia respiratória”, disse a fonte do Vaticano, que já esta manhã tinha informado que Francisco passara uma “noite tranquila”.

O Papa Francisco, de 88 anos, não poderá presidir às celebrações da quarta-feira de Cinzas, em 05 de março, que marcam o início da Quaresma antes da Páscoa, sendo substituído pelo cardeal italiano Angelo de Donatis.

Estas informações sugerem que a hospitalização do Papa durará mais alguns dias, apesar de, na noite de quinta-feira, o Vaticano ter reportado pela segunda vez consecutiva uma melhoria na saúde de Francisco.

Os médicos assumem que não conseguem antecipar a evolução do estado de saúde do Papa, que é imprevisível devido a possíveis complicações.

O Papa dedicou o dia de quinta-feira à fisioterapia respiratória, ao repouso e ao trabalho, segundo o boletim do Vaticano.

Francisco foi inicialmente hospitalizado em 14 de fevereiro por bronquite, mas evoluiu para uma pneumonia dupla.

O internamento – o quarto e mais longo desde o início do seu pontificado, em 2013 – levanta sérias preocupações, uma vez que o Papa já estava enfraquecido por uma série de problemas nos últimos anos, que vão desde operações ao cólon e abdómen até dificuldades em caminhar.

A hospitalização do pontífice, que é líder espiritual de 1,4 mil milhões de católicos e chefe do Estado do Vaticano, reacendeu as dúvidas sobre a sua capacidade para desempenhar as suas funções e as especulações sobre uma possível renúncia.