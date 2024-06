“Hoje os protomártires romanos são lembrados e nós também vivemos um tempo de martírio, ainda mais do que nos primeiros séculos” do cristianismo, disse o pontífice, citado pela agência EFE.

“Em tantas partes do mundo, muitos dos nossos irmãos e irmãs sofrem discriminação e perseguição por causa da fé”, acrescentou Francisco, após a oração dominical do Angelus da janela do Palácio Apostólico.

O papa Francisco cumprimentou ainda os fiéis que se reuniram na praça, incluindo peregrinos da Polónia, Califórnia (Estados Unidos) ou Costa Rica.

Como faz todas as semanas, o pontífice pediu o fim dos conflitos armados em todo o mundo e apelou à busca de paz.

“Neste último dia de junho, imploramos ao sagrado coração de Jesus que toque o coração daqueles que querem a guerra para que possam avançar para projetos de diálogo e paz”, afirmou.

Mais uma vez, Francisco mencionou vários países afetados por conflitos armados: “Não esqueçamos a martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar e tantos outros lugares que sofrem tanto por causa da guerra”.