Na abertura da cerimónia, o pontíficie mostrou uma voz cansada e no final da leitura do Evangelho, quando se esperava a homilia, manteve um prolongado silêncio, após o qual se passou diretamente ao credo.

A decisão do Papa, que preferiu não ler a homilia para deixar um tempo de reflexão pessoal, foi totalmente inesperada, já que estava previsto que o fizesse no Domingo de Ramos e surpreendeu todos ao não o fazer.

Há mais de três semanas, o Papa Francisco teve uma gripe e seguiu com a agenda, mas não pôde ler em várias ocasiões e cansa-se ao ler discursos mais longos.

Na quarta-feira, durante uma audiência geral, Francisco não leu a catequese preparada, o que foi feito por um colaborador e justificou: “Não posso”, numa referência aos problemas respiratórios que mantém.

A praça estava engalanada com os ramos de oliveira e as palmas que os fiéis, religiosas e membros da Curia transportaram em procissão antes da missa, recordando a entrada triunfal, em Jerusalém, de Jesus da Nazaré.

Antes da missa, realizou-se a procissão, que primeiro se dirigiu ao obelisco central da praça de São Pedro, onde foram recebidas as palmas, num dos rituais mais antigos do catolicismo, que data do século III.