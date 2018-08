Perante as centenas de milhares de pessoas que se juntaram no maior parque urbano da Europa, o Phoenix Park, o Papa falou do poder das famílias para mudar o mundo.

“As vossas famílias são um lugar privilegiado e um importante meio para divulgar estas palavras como “boa nova” para todos, através do testemunho das famílias cristãs, que tem o poder, em cada geração, de derrubar barreiras”, disse Francisco.

O Papa falou do trabalho das famílias “para reconciliar o mundo com Deus”.

“[Para] fazer de nós o que desde sempre estamos destinados a ser: uma única família humana que vive unida em justiça, santidade e paz”, disse.

Sobre os desafios dos cristãos, Francisco referiu a dificuldade de “perdoar sempre os que nos magoam”, “o desafio de acolher sempre o migrante e o estrangeiro”, mencionando ainda “como é doloroso suportar a desilusão, a rejeição ou a traição”.