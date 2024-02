O Papa pediu hoje que "os povos que sofrem com a guerra na Ucrânia, na Palestina, em Israel e em muitos outros" lugares não sejam esquecidos, no final da audiência geral realizada na sala Paulo VI, no Vaticano.

Francisco explicou também que ainda está constipado e pediu ajuda a um colaborador na leitura dos textos, entretanto, quis ler os apelos finais ao público presente nesta audiência semanal. O Papa também pediu orações "pelas vítimas dos recentes ataques a locais de culto no Burkina Faso, assim como pelo povo do Haiti, onde continuam os crimes e sequestros realizados por gangues armados". Noutra das suas mensagens, Francisco recordou que 1 de março marcará o 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição de Minas, lamentando que este tipo de armamento "continue a atingir civis inocentes, especialmente crianças, muitos anos após o fim das hostilidades". Agradeceu "a todos aqueles que contribuem para ajudar as vítimas e limpar as áreas contaminadas" porque "o seu trabalho é uma resposta concreta ao apelo universal a sermos arquitetos de paz, cuidando dos nossos irmãos e irmãs".