“Convido-vos a juntarem-se à minha oração pelos migrantes que estão nos centros de detenção na Líbia, cuja situação já de si grave é agora ainda mais perigosa devido ao conflito”, disse durante a oração de Regina Coeli, que substitui o Angelus durante o período pascal.

Francisco defendeu que os migrantes mais vulneráveis sejam levados para países seguros.

“Apelo para que especialmente as mulheres, as crianças e os doentes possam ser retirados o mais depressa possível, através de corredores humanitários”, adiantou o papa.

O conflito em Tripoli eclodiu no passado 04 de abril, com o início da ofensiva do Exército Nacional Líbio do marechal Khalifa Haftar para conquistar a cidade capital da Líbia.