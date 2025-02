Segundo o Vaticano, o Papa Francisco foi diagnosticado esta tarde com uma pneumonia bilateral, após fazer uma TAC. "Os exames laboratoriais, a radiografia ao tórax e a condição clínica do Santo Padre continuam a apresentar um quadro complexo".

"A infeção polimicrobiana, que surgiu num contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo", explica o Vaticano.

Devido a todo a sintomatologia, é necessária "uma terapia farmacológica adicional".

Apesar do quadro clínico, o "Papa Francisco está de bom humor" e continua com algumas das suas atividades. "Esta manhã, recebeu a Eucaristia e, durante o dia, alternou o repouso com a oração e a leitura de textos".

Francisco "agradece a proximidade que sente neste momento e pede, com o coração agradecido, que se continue a rezar por ele".

Anteriormente, o Vaticano já tinha avançado que o "quadro clínico complexo exigirá uma hospitalização adequada", o que significa que o pontífice deverá permanecer no hospital durante vários dias.

A contínua hospitalização de Francisco já obrigou ao cancelamento de alguns eventos ligados ao Ano Santo do Vaticano e colocou outros em causa.