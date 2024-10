O Departamento do Interior da Administração do Punjab, região ocidental do Paquistão, proibiu todos os protestos, manifestações e atividades públicas durante dois dias a partir de hoje, bem como as concentrações de mais de quatro pessoas.

“Tendo em conta a situação de ordem pública, qualquer tipo de protesto é suscetível de constituir um alvo fácil para os terroristas e malfeitores”, refere uma nota oficial.

Os protestos contra a alegada violação da estudante universitária tiveram lugar durante quatro dias consecutivos nas cidades de Lahore e Rawalpindi, ambas na província paquistanesa do Punjab.

As informações sobre a alegada violação começaram a circular na segunda-feira, alegando que teria sido cometida por um membro da segurança no Punjab College (PGC), instituição de ensino para mulheres, mas tanto a universidade como o governo de Punjab afirmaram que não foram encontradas provas de violação.

“Ontem [quinta-feira], mais de 350 estudantes foram presos em Rawalpindi” por causa de protestos violentos, disse à agência de notícias espanhola EFE o porta-voz da polícia de Rawalpindi, Siddique Hussain.

Os estudantes alegam que o governo está a tentar encobrir a questão devido à influência da universidade e anunciaram a continuação dos protestos hoje em diferentes cidades do Punjab e em Islamabade.

Notificações separadas do Departamento do Ensino Superior e do Departamento do Ensino Escolar informaram que todas as escolas, colégios e universidades públicas e governamentais permaneceriam encerradas em toda a província.