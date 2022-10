Apesar de não reivindicar responsabilidade pela explosão que provocou hoje o colapso de uma parte da ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, a Ucrânia está a reagir com prazer ao rescaldo desta ação. O Secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional ucraniano partilhou um vídeo alusivo ao aniversário de Vladimir Putin, ao passo que no centro de Kiev já há uma instalação que celebra as explosões.

Sergei SUPINSKY / AFP