A concentração de todos os contrarrelógios num único dia obrigou a reduzir as distâncias, de 18,8 para 9,4 quilómetros, tendo Luís Costa cronometrou 14.07,82 minutos, ficando a 1.35,62 do vencedor, o neerlandês Mitch Valize.

No contrarrelógio da classe H4, Flávio Pacheco foi 21.º classificado, completando os 9,4 quilómetros em 15.04,09 minutos, a 2.46,80 do mais rápido, neerlandês Jetze Plat. Na mesma prova, competindo como individual, Carlos Neves foi o 28.º, a 4.01,27 do vencedor.

Na classe C2, Telmo Pinão foi 19.º classificado, depois de percorrer os 9,4 quilómetri (metade da distância programada) em 14.23,77 minutos, mais 2.05,97 minutos do que o mais rápido, o belga Ewoud Vromant.

Competindo como individuais, Jorge Pina, com Bruno Rolim como guia, conseguiu a 23.ª posição na classe B, e Miguel Pacheco não terminou a corrida na classe C5, devido a avaria na bicicleta, depois de ter feito o 13.º registo no primeiro ponto de cronometragem.

No sábado, disputam-se as provas de fundo das classes H4 e H5, numa distância total de 62,4 quilómetros, nas quais participarão Flávio Pacheco e Luís Costa, respetivamente.