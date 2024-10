A autoestrada 17 (A17) foi parcialmente reaberta ao trânsito depois de a via ter sido encerrada no sentido norte-sul antes do nó de Oliveirinha, Aveiro, devido a uma colisão que provocou três feridos ligeiros e um grave.

Segundo o Comando Sub-regional de Aveiro, a “circulação está condicionada” ao quilómetro 109, onde decorrem trabalhos para a remoção dos dois veículos ligeiros e limpeza da estrada. A mesma fonte adiantou que o ferido grave foi transportado para o Hospital de Aveiro. O alerta foi dado às 11h48 e a o troço da A17 foi parcialmente reaberto às 13h05. De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil foram mobilizados para a ocorrência 21 operacionais, apoiados por nove veículos.