"Achamos isto tão importante para sobrevivermos enquanto comunidade que, juntamente com a recomendação de higiene respiratória e uso de máscara, gravamos mensagens de áudio que estão a circular por todas as freguesias a apelar para que as pessoas comprem no comércio local. Está nas mãos dos courenses e nós confiamos neles", sustentou o autarca socialista.

O município adiantou ainda que foi iniciada "uma operação de grande escala de distribuição de cerca de 20 mil máscaras reutilizáveis (com certificado CITEVE), bem como 10 mil máscaras cirúrgicas e álcool gel, num investimento que ultrapassa os 50 mil euros".

Aqueles Equipamentos de Proteção Individual (EPI) "foram entregues aos 16 presidentes de Junta e Uniões de Freguesia para posterior distribuição pelos munícipes de todo o concelho, numa iniciativa que obrigou a um assinalável esforço financeiro e logístico da Câmara de Paredes de Coura".

"Os desafios que enfrentamos são deveras exigentes e devem ser encaradas com esperança e numa perspetiva de longa duração. Numa primeira fase foi preciso rigor, civismo e confinamento. Agora, vamos regressar, progressivamente, a uma nova normalidade e precisamos igualmente de ser disciplinados e cuidadosos. Todas as atitudes de leviandade podem fazer ruir todo o empenho anterior", explicou Vítor Paulo Pereira.

O autarca socialista sublinhou que, "numa primeira fase, o município acompanhou de perto, com múltiplos apoios todas as instituições courenses, que estiveram e estarão nos próximos tempos na linha da frente no combate contra a covid-19".

"Agora estaremos ao lado da comunidade que prepara o seu regresso à normalidade possível, através do fornecimento de material de proteção. É essencial que todos reconheçamos que o sucesso na salvaguarda da saúde pública depende de uma contínua vigilância e de um persistente cuidado que começa em cada um de nós", sustentou.