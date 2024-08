Segundo a publicação francesa RMC Sport, a zona de adeptos dos Jogos Olímpicos de 2024 do Castelo de Vincennes sofreu alguns cortes nos cabos de fibra ótica nos últimos dias.

O primeiro corte ocorreu na segunda-feira, dia 29 de julho. Os responsáveis pelo local repararam que um cabo situado sob o fosso do castelo tinha sido cortado em oito sítios diferentes. Já o segundo corte ocorreu no dia seguinte. E, novamente no sábado, no dia 3 de agosto, um terceiro corte.

Perante os cortes repetidos, o Ministério Público de França abriu um inquérito, e os agentes da polícia do departamento regional de investigação criminal de Vale do Marne puderam consultar as câmaras de vigilância disponíveis.

No final, e já depois de verem todas as imagens da CCTV, os investigadores concluíram que a responsável pelos danos foi uma doninha. "Após a análise das secções de rede dos cabos e da videovigilância, os factos são atribuídos a uma doninha e o caso é encerrado por ausência de delito", anunciou o Ministério Público francês no domingo.

De modo a evitar os cabos no caminho da doninha e, consequentemente, mais cortes, os técnicos da cidade estenderam um novo cabo mais para fora do recinto.