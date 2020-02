Segundo a Agência France-Press, são cada vez mais os lares e hotéis de Paris a braços com infestações de percevejos, insetos cuja particularidade reside em alojarem-se em camas e atacarem os seus utilizadores insuspeitos, ao picá-los e sugar-lhes o sangue. Por essa razão, a espécie, de nome científico Cimex lectularius, é conhecida pela designação percevejo-das-camas.

De acordo com o ministério da habitação francês, os percevejos, cuja população decresceu grandemente nos anos 50, regressaram em força e as causas prendem-se com uma resistência cada vez maior a inseticidas, assim como por transporte através de viajantes internacionais.

Em resposta a esta crise, o Governo francês lançou uma campanha, com um website com dicas de como prevenir e tratar de uma infestação destes animais, assim como um número de telefone de emergência.