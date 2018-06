O parlamento aprovou hoje 18 projetos de resolução recomendando obras de reabilitação em escolas dos distritos de Braga e Vila Real e a avaliação do estado de higiene de um estabelecimento escolar no Restelo, em Lisboa.

Em causa está a reabilitação de escolas em Famalicão, Barcelos e Guimarães, no distrito de Braga, em Montalegre, no distrito de Vila Real, e a lisboeta Escola Secundária do Restelo.

CDS-PP, PCP, PEV e PSD apresentaram iniciativas para a realização de obras na Escola Básica 2,3 Frei Caetano Brandão, em Braga, que foram aprovadas com a abstenção do PS e os votos favoráveis dos restantes partidos e de sete deputados socialistas: Sónia Fertuzinhos, Maria Augusta Santos, Palmira Maciel, Nuno Sá, Hugo Pires, Joaquim Barreto e Luís Soares.

Com a mesma votação foram aprovados projetos de resolução do CDS-PP, PSD, PCP e PEV para a requalificação da Escola Secundária Padre Benjamin Salgado, na vila de Joane, concelho de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga.

No mesmo distrito e com a mesma votação, foram aprovadas iniciativas para a realização de obras urgentes, que retirem as placas de fibrocimento, na Escola Secundária de Barcelinhos, no concelho de Barcelos.

Ainda no distrito de Braga e apenas com a abstenção do PS foram aprovados projetos de resolução para a realização de obras na Escola Básica e Secundária Santos Simões, em Guimarães, apresentados pelo BE, PSD, PEV e CDS-PP.

O PCP apresentou um projeto de resolução mais abrangente, pela requalificação de escolas em do Agrupamento de Escolas Santos Simões, tendo sido aprovado com a abstenção do PS.

O PSD apresentou e viu aprovada uma recomendação a pedir a requalificação de uma escola em Montalegre, no distrito de Vila Real, a Escola EB 2/3/Sec. Dr. Bento da Cruz, construída há 30 anos.

Esta recomendação teve os votos favoráveis dos sociais-democratas, do CDS-PP e do PAN e a abstenção das restantes bancadas.

A bancada do PSD fez também uma recomendação, que foi aprovada com abstenção do PS, em que pede ao Governo uma avaliação às condições de higiene e salubridade na Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, e consequentes obras de remodelação.