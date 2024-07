A "situação está desbloqueada" afirmou hoje Miguel Albuquerque. O parlamento madeirense aprovou hoje o Programa do XV Governo Regional, com 22 votos favoráveis do PSD, do CDS-PP e do PAN, 21 votos contra do PS, do JPP e de uma deputada do Chega, e quatro abstenções do Chega e da IL.

O presidente do XV Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, intervém no segundo debate do programa do XV Governo Regional da Madeira na Assembleia Legislativa da Madeira no Funchal, ilha da Madeira, 04 de julho de 2024. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA Lusa