A instalação foi requerida pelo PSD, partido da maioria (24 deputados num total de 47), e surge numa altura em que o Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, já moveu um processo judicial contra a TAP, através do qual reclama o pagamento de uma indemnização devido aos "elevados prejuízos" que está a causar à economia do arquipélago.

Em causa estão cerca de 70 cancelamentos de voos para a região por "motivos operacionais" desde o início do ano, que afetaram aproximadamente 10 mil passageiros.

Este foi o pretexto que o PSD indicou para requerer a comissão de inquérito, através da qual pretende efetuar uma "análise à política de gestão da TAP, em relação ao destino Madeira e aos madeirenses".

Os sociais-democratas consideram que "não é admissível que uma empresa, cujo Governo da República continua a ser o principal acionista, não assegure, em nome do Estado, o serviço mínimo público para as regiões, sendo mesmo escandaloso que o presidente executivo da TAP (Antonoaldo Neves) venha justificar, aquando de uma deslocação à Madeira, que em causa estão leis do mercado".