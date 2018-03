A seca extrema ou severa que tem assolado o país é um tema que não tem passado ao lado dos discursos dos responsáveis políticos no parlamento, desde as bancadas que apoiam o Governo até à oposição.

Uma das expressões efetivas desta preocupação foi a aprovação em plenário, a 21 de dezembro, de uma resolução na qual se recomendava ao Governo “medidas de apoio excecional aos agricultores e produtores pecuários afetados pela seca”, texto resultante da fusão dos projetos de resolução de PSD, BE, CDS-PP e PCP.

Uma linha de crédito bonificado de longo prazo para fazer face aos encargos adicionais, uma subvenção a fundo perdido para apoio à alimentação animal, reembolso mais célere do IVA quando solicitado pelo Estado ou isenção temporária do pagamento da taxa de recursos hídricos para o setor agrícola foram algumas das recomendações feitas ao Governo para fazer face aos prejuízos causados pela seca.

No mesmo dia, foi ainda aprovada uma outra recomendação ao Governo, desta vez a propor “medidas para reforçar o armazenamento e a reutilização de água e para reduzir os custos da água para o setor agrícola”, fundindo as propostas do CDS-PP, PAN e PCP.

O único partido que apresentou um projeto de lei foi o PCP – que vai mais longe do que uma recomendação e tem força legislativa, caso seja aprovado – propondo a criação de um Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e seu acompanhamento.