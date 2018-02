Os grupos parlamentares das diversas forças políticas aprovaram esta quinta-feira por unanimidade um voto de pesar pelas 17 vítimas mortais num massacre a tiro verificado há uma semana num liceu norte-americano.

"Desta vez, foi no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkman, no estado da Florida, onde um antigo aluno abriu fogo impiedosa e indiscriminadamente sobre os estudantes desse mesmo liceu, vitimando mortalmente 17 pessoas, entre as quais crianças, e ferindo outras 15, cinco das quais hospitalizadas em estado crítico", lê-se no texto apresentado pelo CDS-PP.

O documento, que recordava "o tiroteio mais mortífero de sempre nos Estados Unidos (num festival de música em Las Vegas, destacou que a tragédia de Parkman constituiu "o 18.º ataque com armas de fogo em 45 dias e o mais mortal de todos aqueles que ocorreram em escolas norte-americanas nos últimos cinco anos".

"A Assembleia da República exprime as suas mais sentidas condolências aos familiares das vítimas mortais (...), bem como os votos de rápidas melhoras a todos os feridos e expressa a sua solidariedade ao povo e autoridades norte-americanas", terminava o documento.