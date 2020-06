Na última conferência de líderes, realizada na passada quarta-feira, foi distribuída uma lista das eleições pendentes e por realizar para as entidades externas independentes para as quais a Assembleia da República designa membros e a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com este documento, estão pendentes eleições para seis órgãos e outras nove encontram-se com a designação de “a realizar”, entre as quais as indicações de representantes para CES, TC, Conselho de Fiscalização das ‘secretas’, Entidade do Segredo de Estado, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida ou o Conselho Superior da Magistratura - este último também com uma tentativa falhada em fevereiro, apesar de ter ido a votos uma lista conjunta PS/PSD.

Segundo a súmula da conferência de líderes hoje divulgada, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, considerou “fundamental” o agendamento destas várias eleições pendentes, lembrando que muitas delas “exigem maiorias qualificadas, pressupondo prévios entendimentos entre os dois maiores grupos parlamentares”, PS e PSD.

A líder do grupo parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, propôs então, de acordo com a súmula, o agendamento destas eleições para o próximo dia 10 de julho, com a apresentação das candidaturas ao gabinete de Ferro Rodrigues até dia 3, sexta-feira, a fim de permitir a realização das audições em comissão parlamentar, nos casos em que são necessárias.