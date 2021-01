Fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto referiram que a ocorrência se registou no prédio da Rua Formosa, número 63, entre a Rua da Alegria e o Largo do Padrão, onde decorriam trabalhos de reabilitação.

Uma parede interna terá caindo, provocando o desabamento de elementos da fachada, registado cerca das 10:45.

Cerca de uma hora depois, as equipas de bombeiros deram por terminados os trabalhos, mas permaneceu no local uma equipa autárquica, apoiada pela Polícia Municipal, para avaliar se há risco de desabamento da restante fachada.

“Decorrem trabalhos de desmonte e consolidação das áreas instáveis e, uma vez que incide na fachada do prédio e que se vai prolongar pelos próximos dias, torna-se impossível a circulação automóvel nesse período”, explicou a fonte da Câmara do Porto.

A mesma fonte acrescentou “não ter indicação” de que o interior do prédio “possa estar, também, em perigo de desabamento”.