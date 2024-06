Segundo o Ministério da Administração Interna da Alemanha, houve "uma ciberataque sério na rede da CDU" e as autoridades estão a trabalhar para controlar e investigar o ataque.

"O Ministério emitirá um alerta a todos os partidos [políticos] no Bundestag [parlamento] alemão sobre o ataque atual", foi ainda referido. “"As nossas agências de segurança intensificaram todas as medidas de proteção contra ameaças digitais e híbridas e estão a informar as pessoas sobre os perigos".

O ataque ocorre a uma semana das eleições europeias.

No início de maio, o site da candidatura de Ursula von der Leyen para um segundo mandato na presidência da Comissão Europeia foi alvo de um ciberataque.

“Os ciberataques não nos deterão. Defendo uma Europa forte que possa defender-se — não importa onde”, destacou ainda.

Dias antes, diversos países europeus, incluindo Alemanha, Polónia e República Checa, afirmaram passada terem sido alvo de ciberataques por parte de piratas informáticos russos apoiados por Moscovo.

A diplomacia norte-americana condenou na mesma altura a recente campanha de ciberataques na Europa e atribuiu a sua origem à Rússia.