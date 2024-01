A aprovação da lei de amnistia dos independentistas catalães foi hoje travada no plenário dos deputados de Espanha pelo partido separatista do ex-presidente do governo regional catalão, Carles Puigdemont, que seria um dos principais beneficiários da medida.

A lei teve 171 votos a favor e 179 contra, mas não foi chumbada em definitivo, voltando agora à comissão de justiça, onde poderão ser introduzidas alterações ao texto. Entre os 179 votos contra estiveram sete do grupo parlamentar do Juntos pela Catalunha (JxCat), de Carles Puigdemont, que vive na Bélgica desde 2017 para fugir à justiça espanhola após ter protagonizado uma declaração unilateral de independência da Catalunha naquele ano. O JxCat votou hoje ao lado dos partidos da direita, que se opõem à amnistia, por não concordar com a versão da lei que foi a votos hoje à tarde e querer introduzir-lhe alterações que ampliem o âmbito de aplicação, dando mais garantias de que Puigdemont e outros líderes separatistas serão amnistiados. A amnistia foi uma exigência dos partidos independentistas da Catalunha para viabilizarem o último Governo do socialista Pedro Sánchez, em novembro do ano passado. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram