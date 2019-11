Corbyn lembrou um ataque cibernético que afetou o sistema nacional de saúde britânico em 2016 e reivindicou a necessidade de maior proteção contra ataques cibernéticos no Reino Unido.

O Reino Unido vai realizar eleições legislativas a 12 de dezembro, mas ainda não adaptou a legislação à era digital, tendo o ex-presidente da Comissão parlamentar da Cultura, Digital, Comunicação Social e Desporto, Damian Collins, apelado a uma abordagem coordenada do governo para combater a desinformação e proteger o sistema eleitoral.

Um relatório produzido pela Comissão em fevereiro apontou para a potencial interferência da Rússia e a necessidade de regulamentar as redes sociais, em particular a Facebook, na sequência do uso de dados de milhões de utilizadores pela empresa de consultadoria política Cambridge Analytica para traçar o perfil dos eleitores e ajudar a campanha eleitoral do Presidente dos EUA, Donald Trump, em 2016.