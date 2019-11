Os deputados do Ciudadanos, do PSC, Podemos e PPC querem que o presidente do Governo regional preste declarações perante o Parlament sobre a suposta ligação de Torra com os grupos Comités de Defesa da República (CDR), responsáveis pela instabilidade nas ruas da Catalunha.

Segundo elementos dos CDR detidos pela polícia nas últimas semanas, os ativistas tinham como intenção ocupar o edifício do Parlament da Catalunha para “proclamarem a ‘independência'” tendo implicado Joaquim Torra na ação que alegadamente esteve programada.

A data sobre a presença do presidente da Generalitat no Parlament não foi agendada mas, entretanto, Joaquim Torra deve ser chamado a depor sobre o assunto perante o tribunal no próximo dia 18 de novembro.

Paralelamente à discusão e votação da moção, os deputados dos partidos indepedentistas elogiam as ações da plataforma “Tsunami Democrático” que mantém o corte de estrada junto à fronteira entre Espanha e o sul de França, criticando as autoridades francesas e espanholas.