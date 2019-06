Horas depois de ter sido noticiado, pelo jornal Público, o relatório que aconselha o Governo a fazer alterações no sistema que pode custar até 25 milhões de euros para que seja mais seguro, BE, PCP, PSD e CDS voltaram a pedir mais explicações ao executivo sobre a compra de 100% da sociedade do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) por sete milhões de euros.

Apesar de concordar com o controlo público do sistema, o PCP, através do deputado Jorge Machado, criticou a opção por esta PPP, da responsabilidade de governos do PS, PSD e CDS, e defendeu um "sistema público e autónomo", como sugeriu hoje o grupo de trabalho no seu relatório.

O relatório, afirmou, "reforça e comprova" as posições dos comunistas nesta matéria, que sempre criticaram a dependência do SIRESP relativamente a privados, Altice e Motorola, além do investimento avultado no passado, e agora, numa "rede obsoleta".

Pelo Bloco de Esquerda, Sandra Cunha lembrou que os bloquistas defendiam "uma nacionalização com tempo" do sistema e declarou que continuam a justificar-se as explicações do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e até do secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, sobre os contornos do negócio.

E, coincidindo com as críticas do PCP, sublinhou que o Estado já gastou, ao longo dos anos, neste sistema, cerca de 500 milhões de euros e que vão ser necessários "mais 20 a 25 milhões" para modernizar a rede no futuro, conforme alertou o grupo de trabalho, que foi hoje ouvido no parlamento, na comissão de Assuntos Constitucionais.