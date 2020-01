A intenção de quem os partilha passa por chamar à atenção para os incêndios que já devastaram mais de 2.000 casas e fizeram 25 mortos. Mas ao fazê-lo, sem que o saibam, os utilizadores podem estar a difundir desinformação sobre a crise que assola a Austrália.

A imagem (que serve de ilustração do artigo) espalhou-se rapidamente pelas redes sociais e pode estar a ser mal interpretada, de acordo com a BBC. Segundo a emissora britânica, os utilizadores, incluindo a cantora Rihanna, podem estar a anuir que a imagem mostra a propagação do fogo em tempo real, sendo as zonas costeiras as mais afetadas com tons avermelhados flamejantes.

No entanto, a imagem é na verdade a interpretação visual do fotógrafo e ilustrador Anthony Hearsey a partir de dados recolhidos de um mapa da NASA. O autor reitera isso mesmo no seu site oficial e numa publicação no Instagram: "Isto é uma visualização 3D dos incêndios na Austrália. NÃO É UMA FOTOGRAFIA. Pensem nisto como um gráfico", escreve.

Hearsey explica ainda que a ilustração pretende ser um retrato das áreas afetadas pelos fogos durante um período de 30 dias (de 5 de dezembro a 5 de janeiro) e que se baseou no mapa da NASA e de uma imagem do site do governo australiano MyFireWatch. É, portanto, uma compilação e consequente interpretação de duas imagens e não de uma sinalização dos incêndios ativos.

Má interpretação da informação

Há outro mapa a ser amplamente partilhado e que alegadamente reflete "todos os incêndios ativos na Austrália". Retirado do site governamental MyFireWatch, contém símbolos com cores que refletem uma série de pontos cuja cor determina em que estado está o incêndio; o vermelho, por exemplo, representa um fogo das últimas 12 horas e, um ponto amarelo, representa um fogo de 48 a 72 horas.