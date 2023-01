Os momentos que antecederam o trágico acidente da queda de um avião foram registados em vídeo por um dos passageiros a bordo do aparelho que despenhou-se na aproximação à pista no aeroporto internacional de Pokhara, a 200 quilómetros a oeste de Katmandu.

A bordo do avião seguiam 72 pessoas, segundo um comunicado da companhia aérea. Até ao momento, as autoridades registaram 66 mortos. As equipas de socorro prosseguem as buscas por sobreviventes e procuram também entre os destroços as “caixas negras” do avião que poderão indicar as causas do acidente que ainda não foram determinadas.

Num outro vídeo, pode ver-se que um dos motores da aeronave incendiou-se na aproximação à pista, provocando a queda do aparelho.

Uma testemunha, que filmou a aterragem do avião a partir da varanda de sua casa, disse ter visto a aeronave voar baixo antes de virar repentinamente para a esquerda.

“Fiquei chocado”, disse Diwas Bohora, citado pela agência de notícias Associated Press.

A Autoridade de Aviação Civil do Nepal disse que a aeronave estabeleceu contacto com o aeroporto pela última vez perto do desfiladeiro de Seti, no centro do país, às 10:50 (05:05 em Lisboa) antes de cair.

O avião tinha saído da capital Katmandu com destino a Pokhara, por volta das 10:30 (04:45 em Lisboa), e caiu durante a manobra de aproximação ao aeroporto internacional de Pokhara, no vale do rio Seti.

(Nota: a ligação para o vídeo gravado pelo passageiro foi retirada desta notícia às 8h55)

*com Lusa