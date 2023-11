"Desde o início de 2023, têm-se verificado máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE), nas estatísticas rápidas do transporte aéreo hoje publicadas.

O INE disse ainda que em setembro foram movimentadas 17.500 toneladas de carga e correio, representando neste caso uma queda de 8,2% face a setembro do ano passado.

Comparando com setembro de 2019, antes da pandemia de covid-19 que afetou fortemente o setor da aviação, registaram-se aumentos de 12,3% no movimento de passageiros e uma ligeira queda de 0,5% no movimento de carga.

Em setembro, desembarcaram em média 110,9 mil passageiros por dia, mais 14,1% do que em setembro de 2022 e 12,9% face a setembro de 2019.

No acumulado entre janeiro e setembro de 2023, o número de passageiros aumentou 21,8% face a igual período de 2022, enquanto o movimento de carga e correio cedeu 2,6%.

Comparando com o mesmo período de 2019, houve aumentos de 11,7% e 6,6%, respetivamente.

Já considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e setembro, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos homólogos de 18,5% no número de passageiros desembarcados e 18,8% no número de passageiros embarcados.

França e Espanha ocuparam a segunda e terceira posições, respetivamente, quer como país de origem, quer como país de destino dos voos.