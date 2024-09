Segundo as “Estatísticas rápidas do transporte aéreo” do INE, em julho de 2024 aterraram nos aeroportos nacionais cerca de 25.000 aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 7,2 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), o que corresponde a aumentos de 0,6% e 2,6%, respetivamente, face ao mesmo mês de 2023.

Durante os primeiros sete meses de 2024, o INE reporta “máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais”, sendo, que, em julho, se registou o desembarque médio diário de cerca de 120.000 passageiros, valor superior em 2,3% ao registado no mesmo mês do ano anterior (117.200).

No acumulado até julho, o número de passageiros movimentados aumentou 4,7%.