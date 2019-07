No segundo trimestre, o número de passageiros que passou pelas infraestruturas aeroportuárias foi de 16,4 milhões, um aumento de 7,8% face ao período homólogo, avançou o grupo.

Nos 12 meses até ao final do semestre o aumento homólogo foi de 6%, para 57,1 milhões de passageiros.

O aeroporto de Lisboa registou 14,6 milhões de passageiros no semestre, uma subida de 6,6%, sendo que no segundo trimestre a infraestrutura atingiu os 8,3 milhões de passageiros, mais 8,5%.

No caso do Porto, a subida foi de 9,9%, registando os 6,1 milhões de passageiros no semestre, enquanto no trimestre o aumento foi de 10,3%, para 3,5 milhões de passageiros.