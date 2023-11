Em declarações à rádio France Info, Clément Beaune indicou que a morte de um motorista em Aisne foi causada por uma queda de uma árvore sobre o camião.

O ministro dos transportes francês voltou a apelar para que a população evite deslocações rodoviárias, adiantando que a Côtes d'Armor, na costa Bretanha e Mancha na Normandia estão sob aviso vermelho devido ao vento forte. Outras 24 regiões, todos na costa atlântica, estão em aviso laranja devido à tempestade para Ciarán.

Em França, devido aos ventos, os camiões estão proibidos de circular em toda a região da Bretanha. Em termos da ferrovia, cinco regiões do noroeste de França cancelaram todos os seus comboios regionais durante o dia de hoje (Bretanha, Normandia, Hauts-de-France, Centro-Vale do Loire e Pays de la Loire). A alta velocidade (TGV) também está a ser afetada, com 10% dos comboios a serem suspensos, principalmente na rota Paris-Le Mans e Paris-Nantes.

Dois aeroportos na Bretanha, Brest e Quimper, estão fechados desde quarta-feira e noutros no noroeste de França, os aviões tiveram de ser desviados.

Portugal Continental também está hoje a sentir os efeitos da Ciáran, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para hoje está previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Durante a noite, mais de 40 ocorrências foram registadas desde a meia noite, sendo a maioria nas regiões do Norte e Centro, segundo informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em Lisboa, a velocidade na Ponte 25 de Abril foi reduzida de 70 para 60 quilómetros por hora (km/h) devido ao vento forte, disse à Lusa fonte da Polícia Segurança Pública (PSP).