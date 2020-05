Apesar dos consideráveis danos causados, na quarta-feira, pelo ciclone nos dois países da Ásia do Sul, a perda de vidas humanas foi contida, já que, até recentemente, os ciclones mais violentos matavam milhares de pessoas nessa região.

A ministra da região de Bengala Ocidental, no leste do país, relatou 80 mortos, enquanto as autoridades de saúde do Bangladesh registaram 26 óbitos. Na noite de quinta-feira, a avaliação provisória do ciclone continha 95 mortos, no total.

Rajadas de vento, chuvas torrenciais e o aumento repentino das águas causado pelo ciclone devastaram as áreas costeiras de Bengala, inundando vilas e cidades, danificando dezenas de milhares de casas e derrubando árvores e postes de eletricidade.

O maremoto destruiu muitas fazendas de camarão no Bangladesh, agravando a situação económica dos moradores que já estava difícil devido ao confinamento decretado para conter a pandemia da covid-19.