Segundo a fonte da AMP, a adesão ao Andante Família, que é exclusivo para agregados familiares (mínimo três elementos) com domicílio fiscal num dos 17 municípios da região, pode ser realizada nas lojas Andante, bilheteiras CP com venda Andante e pontos de venda Andante nos concelhos.

O passe família foi aprovado pela Área Metropolitana do Porto no final de janeiro e a sua entrada em vigor esteve prevista para o dia 01 de maio.

A 03 de abril, o presidente da AMP, Eduardo Vítor Rodrigues, revelou que o lançamento do passe família se encontrava suspenso devido à covid-19.

"O atual estado de emergência e as consequentes medidas adotadas para evitar a propagação do contágio da covid-19, bem como a proteção dos passageiros e dos trabalhadores do setor do transporte público, implicaram um ajustamento nos processos de venda de títulos de transporte e de validação dos mesmos", referiu então a AMP, em resposta à Lusa.

Segundo a AMP, o facto de a emissão do passe “obrigar a um contacto direto entre os requerentes e a rede de vendas” pesou na decisão de adiar a sua entrada em vigor.

Hoje, em entrevista à TSF, Eduardo Vítor Rodrigues adiantou que o passe família avança a 01 de junho.

"Acreditávamos que estávamos a fazer poupar uma parte do orçamento familiar, mas tendo havido este deslize de maio para junho, acho que mais sentido faz. Estou absolutamente convencido que neste momento as pessoas precisam mais deste apoio financeiro, desta redução de gasto de orçamento familiar do que há quatro meses", explicou o também autarca de Vila Nova de Gaia.

As famílias portadoras deste título poderão optar entre duas assinaturas: o Andante Família Metropolitano, válido em toda a área metropolitana, com um custo mensal de 80 euros, e o Andante Família Municipal, que terá um custo de 60 euros mensais e será válido para viagens dentro do município ou até três zonas.

Segundo a fonte da AMP, para usufruir do Andante Família é necessário que todos os elementos de agregado familiar sejam titulares de cartão Andante prateado (em PVC) e todos terão obrigatoriamente de carregar o passe com o mesmo tipo de assinatura.

A mesma fonte da AMP acrescentou ainda que a adesão ao passe “pode ser solicitada por qualquer membro do agregado familiar, maior de idade e mandatado para o efeito, através da Declaração de Representação especificamente definida para o efeito”, que em breve estará disponível.

A 03 de abril, Eduardo Vítor Rodrigues escusou-se, contudo, a apontar uma data concreta para a entrada em vigor do passe família, por entender que a medida tinha de ser avaliada em função da evolução do quadro epidemiológico no país.

Desde julho de 2019 que este título pode ser adquirido na Área Metropolitana de Lisboa (AML).