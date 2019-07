“Conseguimos, a partir de 2013, e ao fim de 50 anos, interromper ciclos extremamente negativos de balança corrente com um défice que, na primeira década do Euro, praticamente duplicaram a dívida externa da economia portuguesa”, disse em Leiria, onde falou num ‘workshop’ do Fórum para a Competitividade.

“Tenho muita pena de que estejamos em véspera de regressar a um desequilíbrio externo em Portugal. Temos conseguido uma posição de funcionamento líquido positivo do ponto de vista da situação económica”, mas “projeções feitas pelo Banco de Portugal apontam para que, a partir de 2020, senão já este ano, regressemos aos défices da balança corrente”.

Nos últimos anos, prosseguiu, “tínhamos disponibilidades sobre o exterior e podíamos conduzir um ‘desendividamento’ de toda a economia a um ritmo mais significativo. Isso está à beira de se perder”.

Segundo o ex-chefe do Governo PSD-CDS e economista, “há umas visões mais otimistas, que dizem que é por causa do investimento que isso vai acontecer e, portanto, é temporário e vai permitir no futuro a capacidade de exportar”.