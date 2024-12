Rui Gouveia, até agora membro do presbitério de Setúbal, será ordenado bispo na Igreja de São Vicente de Fora e vai integrar a equipa episcopal do Patriarcado de Lisboa, liderada pelo patriarca Rui Valério, e que tem já como auxiliares os bispos Nuno Isidro e Alexandre Palma.

O patriarca de Lisboa deu já as boas-vindas ao seu novo bispo auxiliar, assegurando que Rui Gouveia vai para o Patriarcado para “trilhar caminhos de santidade e de serviço aos irmãos”.

Por sua vez, Rui Gouveia, numa saudação ao Patriarcado de Lisboa, apresenta-se “como discípulo e servo de Jesus”.

“Discípulo porque creio que Jesus leva-me até Lisboa para reconhecer e conhecer o seu Rosto e continuar como filho de Deus esta peregrinação até ao Céu. Servo para trabalhar com a simplicidade e sinceridade do Evangelho nesta extraordinária porção do povo de Deus”, afirma.

Rui Augusto Jardim Gouveia nasceu a 17 de abril de 1975 em Joanesburgo, África do Sul, filho de uma família originária de Santana, na Ilha da Madeira.

É licenciado, desde 2001, em Química Tecnológica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo ingressado depois no Seminário Maior de São Paulo, em Almada, diocese de Setúbal, e frequentou a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde se licenciou em Teologia.

Em 6 de julho de 2008 foi ordenado padre, após o que estudou Teologia Catequética, na Universidade de San Dámaso, e Espiritualidade Bíblica, na Universidade de Comillas, ambas em Madrid.

Foi vigário paroquial da paróquia do Divino Espírito Santo, no Montijo, colaborador do pré-Seminário, passando depois a diretor do Pré-Seminário.

De 2017 a 2024, foi Reitor do Seminário de São Paulo, em Almada.

Em 21 de abril de 2024, foi nomeado vigário-geral da diocese de Setúbal e padre na Paróquia de Nossa Senhora da Anunciada, da qual tomou posse canónica em setembro.