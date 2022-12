Patrick, um pónei de quatro anos, foi eleito "presidente da Câmara" não oficial de Cockington, uma cidade em Devon, Inglaterra, após o antigo autarca — Don Mills, humano — ter morrido em 2019. O motivo? Ser já conhecido na comunidade, contava o The Guardian em agosto, ao mesmo tempo que informava que o animal ia ser proibido de pastar no jardim do The Drum Inn, um pub local onde até bebia cerveja.

Agora, o jornal britânico retoma a história de Patrick.

"Patrick está muito bem e está a gostar de ainda ser o autarca de Cockington", diz a sua dona, Hannah Petrakis, que cuida do pónei com o seu marido, Kirk.

"Ele espalhou-se por todo o mundo através dos meios de comunicação. Já apareceu na TV alemã várias vezes", recorda.

E, apesar de não ter autorização para entrar no pub, onde costumava interagir com a população local, Patrick agora trabalha como animal de terapia no Rowcroft Hospice, nas proximidades de Torquay, fazendo as delícias de quem quer que encontre.

No Facebook, a página "The Adventures Of Patrick The Pony" tem já 17 mil seguidores, número que aumentou exponencialmente após a história ter sido divulgada no programa de televisão britânico This Morning.