Anualmente celebrado para sensibilizar para o usufruto consciente e preservação do património, o DIMS envolve monumentos e sítios de todo o país, com uma programação de visitas guiadas, exposições e concertos, mas este ano a presença nos espaços não será possível, pela primeira vez na história do evento.

Mesmo assim, a Direção-Geral do Património Cultural, coordenadora nacional da iniciativa, em colaboração com o ICOMOS Portugal (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios), convidou todos os interessados no património a associarem-se a esta celebração através do programa criado ‘online’.

“Em poucas semanas, o mundo mudou, mas o nosso envolvimento para com as comunidades e a nossa herança comum permanece inalterado. E este é, realmente, um tempo de partilha, de resistir através da cultura, da união e da imaginação, e o património é, sempre, um fator de identidade, de esperança e de criação”, sustenta a DGPC.