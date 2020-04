Em comunicado, a AS Roma, quinta classificada da liga italiana, refere que “os jogadores, o treinador principal, Paulo Fonseca, e a sua equipa técnica disponibilizaram-se para renunciar ao salário, para ajudarem a equipa a fazer face à crise económica que tomou conta do mundo do futebol, desde a pandemia da covid-19″.

O equipa romana acrescenta ainda que “os jogadores e a equipa técnica também concordaram em pagar coletivamente a diferença salarial dos funcionários da AS Roma que foram colocados em ‘lay-off’, de forma a que recebam o salário líquido regular”.

O diretor-executivo do clube, Guido Fienga, já elogiou o comportamento dos jogadores e equipa técnica: “Sempre falámos muito da união do clube e este comportamento evidencia isso mesmo, que estamos todos juntos”.