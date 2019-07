“Com alta probabilidade ficaremos com 2% [de crescimento do PIB], o que é positivo”, considerou Paulo Macedo durante uma apresentação no quarto encontro “Fora da Caixa”, que decorreu no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais.

No entanto, apesar da nota positiva, Paulo Macedo não deixou de referir que “o aumento em termos de PIB é estranho que não seja mais significativo”.

Paulo Macedo saudou ainda os recentes números do investimento, lembrando que “está a crescer a dois dígitos”, e que “é a primeira vez nesta legislatura que isso está a acontecer”.

O período recente “tem-se caracterizado por anos de baixo investimento”, e Macedo referiu que a recente subida é “muito baseada em turismo e reabilitação urbana, e alguma coisa de máquinas”.

“Porque temos algumas encomendas do exterior melhores do que julgávamos”, acrescentou.

O presidente executivo do banco público endereçou também a temática da balança comercial, considerando que esse “é que é o saldo” mais importante”.