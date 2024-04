“Paulo Núncio, deputado eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa, vice-presidente do CDS-PP e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi hoje eleito presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP”, refere a nota enviada à agência Lusa.

Nas últimas eleições legislativas, o CDS-PP elegeu dois deputados: Paulo Núncio, por Lisboa, e Nuno Melo, pelo círculo eleitoral do Porto.

O presidente do CDS-PP está de saída do parlamento porque toma hoje posse como ministro da Defesa Nacional, mas ainda participou na eleição da liderança da bancada.

O nome seguinte indicado pelo CDS-PP na lista pelo círculo do Porto é o vice-presidente do partido e ex-deputado Álvaro Castello-Branco, que irá substituir Nuno Melo, confirmou à Lusa fonte oficial centrista.

O CDS-PP concorreu às eleições legislativas de 10 de março em coligação com o PSD e o PPM, partidos que formaram a Aliança Democrática (AD).