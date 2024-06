Paulo Rangel, que viaja para Angola para preparar a visita que o primeiro-ministro português, Luis Montenegro, irá realizar de 23 a 25 de julho ao país lusófono, a convite de João Lourenço, manterá ainda durante a manhã de sexta-feira uma reunião de trabalho com o seu homólogo angolano, Téte António.

“A preparação da visita do primeiro-ministro será o destaque desta visita”, disse a fonte contactada pela Lusa.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português tem agendada para a manhã de sábado uma visita ao cemitério de Santa Ana, onde acompanhará as obras de requalificação dos talhões militares portugueses.

Do programa da estada de Paulo Rangel na capital angolana consta ainda uma receção à comunidade portuguesa, na sexta-feira à tarde.

O regresso a Lisboa está marcado para o início da tarde de sábado.

O convite de João Lourenço a Luís Montenegro para uma visita oficial a Angola foi feito aquando da presença do chefe de Estado angolano em Portugal para as celebrações do 50.º aniversário do 25 de Abril.

João Lourenço fez o anúncio numa declaração à imprensa, no final do encontro com Luís Montenegro, na residência oficial do primeiro-ministro português.

Na ocasião, e referindo-se às relações bilaterais, João Lourenço considerou que “estão no seu melhor”.

“Embora tenhamos a obrigação de não nos sentirmos nunca satisfeitos. Temos de ser ambiciosos a ponto de querer mais e mais”, acrescentou.

Para João Lourenço, “o reforço das relações de amizade entre Angola e Portugal é uma ambição que é recíproca. É de Angola mas também é de Portugal”.

“As nossas relações vão no bom caminho. O Governo do primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai dar continuidade ao que temos feito até aqui e o ideal será reforçar cada vez mais”, destacou.