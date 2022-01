Como é possível discutir Portugal e o futuro sem enquadrar o país, as políticas e os desafios na realidade europeia, que é cada vez mais a nossa?

Paulo Sande acredita que o pecado original da integração europeia é Portugal ter apenas no seu horizonte o dinheiro que vem de Bruxelas; inicialmente os fundos estruturais, passados quase quarenta anos o "fenómeno" PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.

Portugal devia estar a discutir até que ponto a Europa deve apostar na soberania europeia, assumir perante o resto do mundo uma posição própria e autónoma. Ou que grupos europeus relevantes podem ser competitivos a nível global ou a migração e os refugiados ou a política de defesa. Entre outros temas.

A Europa estagnou nos últimos 20 anos e Portugal tem uma quota-parte de responsabilidade, na medida em que alinhou no discurso que conduziu a isso. Hoje a escolha não é apenas entre o nacionalismo ou seguir em frente de olhos tapados, há a hipótese de experimentar caminhos e voltar para trás. Mas a solidariedade será sempre o "cimento" das nações.

Paulo Sande é um profundo conhecedor das instituições europeias. Autor e co-autor de várias publicações, é professor da cadeira de Construção Europeia do Curso de Ciência Política da Universidade Católica e foi responsável pelo setor português de informação no Parlamento Europeu, no Luxemburgo, e, no total, esteve 20 anos à frente do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal.

