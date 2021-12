Em declarações à agência Lusa, Clélio Meneses avançou que o processo de vacinação na ilha de São Miguel “vai passar genericamente para as Portas do Mar”, onde se localiza o Pavilhão do Mar, a partir de dia 10 de janeiro, tanto para vacinação por agendamento como para a modalidade “casa aberta”, que dispensa a marcação prévia.

“Abre nas Portas do Mar a partir dos 50 anos nesta fase. Vai haver casa aberta e agendamento. A casa aberta é de acordo com o limite diário de pessoas, que vai ser definido de acordo com a Unidade de Saúde de Ilha”, declarou o governante.

O secretário da Saúde do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) justifica a passagem da vacinação de doses de reforço contra a covid-19 para o Pavilhão do Mar com o “incremento” do processo de vacinação na maior ilha açoriana.

“Estamos a incrementar o processo de vacinação com a dose de reforço e entendemos que o espaço da Unidade de Saúde de Ilha não é adequado nem suficiente para as necessidades. Estamos a entrar aqui numa nova fase de vacinação com a dose de reforço”, afirmou.

Clélio Meneses lembrou que, atualmente, os centros de Saúde dos Açores já estão a inocular com a dose de reforço as pessoas com idade superior a 50 anos.

“Neste momento, todas as pessoas acima dos 50 anos que se dirijam à Unidade de Saúde de ilha para serem vacinadas, se houver possibilidade, são vacinadas na hora. Senão, podem agendar”, assinalou.

O titular da pasta da Saúde destacou que os vacinados com a Janssen (vacina de toma única) também já podem receber a dose de reforço ”independentemente da idade”.

O Pavilhão do Mar, localizado nas Portas do Mar, no centro de Ponta Delgada, recebeu durante o mês de agosto o processo de vacinação contra a covid-19, destinado às pessoas com e sem agendamento.

A Autoridade Regional de Saúde dos Açores registou, nas últimas 24 horas, 66 casos de covid-19 e doze internamentos hospitalares, contabilizando 797 casos ativos e uma recuperação.

Os Açores somam 797 casos ativos, sendo 575 em São Miguel, 117 na Terceira, 37 em Santa Maria, 26 no Pico, 22 na Graciosa, 14 no Faial e seis nas Flores.

De 31 de dezembro de 2020 a 22 de dezembro deste ano, 198.828 pessoas completaram a vacinação primária (84%) e 34.528 receberam já o reforço da vacina.