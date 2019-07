Segundo aquele responsável a construção do Centro de Congressos com capacidade para 500 pessoas obrigou a seis meses de escavações adicionais, bem como a retirada de 12 pilares que suportavam todo o pavilhão e ao reforço da estrutura do edifício.

"O investimento inicial que se previa à volta dos 8/8,5 milhões de euros, nesta altura está a passar um bocadinho devido às melhorias que introduzimos ao longo do projeto", explicou.

Um dos grandes desafios do projeto prendeu-se com a acústica do edifício, indispensável para garantir a sua adaptação aos vários tipos de eventos, mantendo a identidade da arquitetura exterior do edifício com 768 óculos que fazem parte da cúpula e que são uma das imagens de marca do pavilhão.

De acordo Filipe Azevedo, para além do revestimento de toda a estrutura da cúpula do edifício e da substituição dos todos os vidros de cada um dos 768 óculos, vai ser ainda colocada uma tela que vai permitir controlar a entrada de luz, tela esta que deve estar fechada em mais de 90% dos eventos.

Com capacidade para 5.500 mil lugares sentados, com bancadas retráteis, o pavilhão consegue, contudo, aumentar a sua capacidade para 8.000 pessoas.

Está ainda previsto um restaurante com vista para o lago e para os Jardins do Palácio de Cristal e ainda um ‘food court’ que abrirá diariamente.

De acordo com o consórcio as obras deverão terminar no final de setembro, estando já a ser trabalhado "um eventual referencial, mobilizador, que diga qualquer coisa às gentes do Porto", apontou Jorge Silva.

"A inauguração terá uma componente forte de música, mas não é a música que vai mobilizar o espaço, temos os congressos. Estamos a concorrer e a ser contactados por congressos empresariais que normalmente decorrem no mundo inteiro e neste momento o Porto já faz parte desse calendário", disse.

Neste momento já estão confirmados vários espetáculos e eventos como é o caso do WordCamp 2020 e os concertos de "Amar Amália" e de Alexandre Pires.