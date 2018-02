O líder comunista, Jerónimo de Sousa, acusou hoje o executivo do PS de "olhar passivamente" para as falhas da Altice/PT na reposição de telecomunicações nas regiões atingidas pelos graves incêndios florestais de junho e outubro de 2017.

"O Governo não pode olhar passivamente para o problema e remetendo a solução para a empresa que foi privatizada e passou a colocar os lucros acima das vidas das pessoas", afirmou Jerónimo de Sousa, no debate parlamentar quinzenal com o primeiro-ministro.

Para o líder comunista, "está à vista a importância de recuperar o controlo público da PT [Portugal Telecom], mas também a necessidade de o Governo intervir para que as comunicações sejam rapidamente repostas e os direitos das populações defendidos".

A este propósito, Jerónimo de Sousa recuperou uma notícia recente e lembrou a morte uma mulher em Vale de Ameixoeira (Macieira), freguesia do Troviscal (Sertã), alegadamente por falta de assistência.

Uma vez que a localidade se encontra sem telecomunicações desde o incêndio florestal de meados de outubro, o marido da vítima terá tido de percorrer cerca de dois quilómetros para conseguir telefonar para o 112, recordou Jerónimo de Sousa.

"Esta situação confirma de forma trágica a preocupação que aqui trouxemos no início de fevereiro. A PT/Altice está a recusar a reposição do serviço telefónico nas áreas atingidas pelos incêndios e a transferir para as pessoas o custo de reposição do serviço", lamentou.

O chefe de Governo descreveu que, "nos incêndios do ano passado, arderam 3.000 quilómetros de cabos e foram destruídos 45 mil postos de cablagem" e, segundo informação dos operadores à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), "99,5% dos casos estão restabelecidos", estando aquela entidade reguladora a verificar os dados no terreno.

"O que foi detetado até agora pela ANACOM é que existem 14 freguesias no conjunto do país, nos concelhos da Sertã, Gouveia, Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, onde o serviço não está ainda restabelecido", avançou António Costa.

A Altice/PT, multinacional francesa que adquiriu a Portugal Telecom há três anos por sete milhões de euros, já tinha declarado que 100% da rede de comunicações está reconstruída e a totalidade dos concelhos afetados pelos incêndios tem mais de 99,2% das suas comunicações repostas, negando quaisquer aumentos das mensalidades na migração de cobre para fibra.

[Nota: O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, propriedade da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., detida pelo Grupo Altice]