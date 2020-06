Para o futuro, Jerónimo promete que o seu partido olhará as propostas do executivo, neste orçamento como noutros diplomas, com máxima que usou durante o chamado período da "geringonça", a maioria parlamentar de esquerda que permitiu o Governo minoritário do PS: "Se esta ou aquela medida for boa para os trabalhadores e o povo, votamos a favor."

O debate do Orçamento Suplementar está agendado para quarta-feira, no parlamento, e hoje de manhã o novo ministro das Finanças, João Leão, está agendada uma reunião para explicações sobre o documento aos deputados da comissão de Orçamento e Finanças.

Olhando para o futuro, o secretário-geral comunista tomou nota das garantias do Governo de que não vai aplicar, no pós-pandemia, mas renovou o aviso de que a "austeridade é sempre um equivoco", pode, em tese, "significar rigor, mas a verdade é que significa sacrifícios dolorosos".

Na entrevista, Jerónimo de Sousa também falou também das mudanças no Governo, com a saída de Mário Centeno da pasta das Finanças e admitiu não ser contra a sua escolha para governador do Banco de Portugal (BdP).

Para o PCP, a grande questão que se coloca no debate do projeto de lei do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) sobre as condições para se ser governador do BdP é mesmo "travar" a possibilidade de banqueiros virem a ocupar o cargo.

Quanto à possibilidade de incompatibilidade de um ex-ministro, Jerónimo não considera que "seja uma questão": "Não percebo o critério de período de nojo para ex-governantes."

No entanto, o PCP poderá viabilizar alguns aspetos do projeto do PAN, nomeadamente quanto à incompatibilidade dos banqueiros e auditores.

