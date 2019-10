“O Partido Comunista Português não só denuncia esta prática abusiva por parte da administração da CGD, como exige do Governo que, perante mais este atentado contra os direitos dos utilizadores do banco público, não se limite, mais uma vez, a afirmar que a gestão do banco é com a Comissão Executiva e que não se deve imiscuir nos atos de gestão corrente”, refere uma nota do gabinete de imprensa do PCP.

O PCP considera que a divulgação, na quarta-feira, do novos aumentos das comissões bancárias praticadas na Caixa Geral de Depósitos, a partir do início do próximo ano, “configura um assalto aos utilizadores do banco e confirma, mais uma vez, que o banco público é gerido como se de um banco privado se tratasse, com um único objetivo: aumentar os lucros não olhando aos meios para o atingir”.

“As decisões agora anunciadas, para além de uma prática abusiva, são injustas e de duvidosa admissibilidade porque em simultâneo passam a cobrar pela conta de serviços mínimos bancários, que não tinha qualquer custo, e premeiam os clientes com maiores rendimentos com uma redução dos custos”, criticam os comunistas.

O PCP defende que ao banco público se exige “uma intervenção que sirva de referência ao conjunto da banca e impeça neste setor práticas que, para além de abusivas, são cartelizadas e que por isso devem ser eliminadas”.